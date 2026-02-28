Stadt im Ausnahmezustand: Proteste gegen Wahlkampfauftritt von Höcke in Reutlingen

Proteste vor dem Auftritt von AfD-Politiker Höcke in Reutlingen. Eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März ist Reutlingen im Ausnahmezustand.
Vor dem Auftritt des Thüringer AfD-Landeschefs Björn Höcke in Reutlingen sind Teilnehmer zahlreicher Bündnisse und Vereinigungen auf die Straße gegangen. Rund 1.000 Menschen zogen mit Sprechchören zur Veranstaltungshalle. Es blieb zunächst ruhig. Die Teilnehmenden hatten Transparente mit den Botschaften „Wer AfD wählt weiß, dass er Nazis wählt“ und „Björn Höcke ist ein Nazi“.