Ein Autofahrer erhält wegen angeblichen Falschparkens eine Verwarnung der Stadt, die sich aber schnell als Fälschung herausstellt. Geld will er aber nicht.







Link kopiert



Unerwartete Post hat am 22. Juni ein Hornberger bekommen: In einem offiziell wirkenden Brief fordert allem Anschein nach die Stadtverwaltung ihn auf, nicht mehr im eingeschränkten Halteverbot auf Höhe einer bestimmten Hausnummer zu parken und verwarnt ihn. Auch ist im weiteren Verlauf zu lesen:„Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird dieser und jeder zukünftige Verstoß geahndet.“