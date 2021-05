1 Für die Testzentren, wie hier in Horb, gibt es nach wie vor viel Arbeit. Foto: Lück

Die Pfingstferien sind für manche Bundesbürger auch mit Reisen in andere Länder verbunden. Wegen Corona gibt’s allerdings ein paar Besonderheiten. Was bei der Urlaubsrückkehr vor allem aus Risikogebieten beachtet werden muss, hat die Stadt Horb zusammengefasst.

Horb - Seit 13. Mai gilt die neue Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes. Sie erleichtert die Einreise aus Risikogebieten vor allem für geimpfte und genesene Personen, aber auch für sonstige Urlaubsrückkehrer.

Einreisende haben vor der Einreise nach Deutschland eine elektronische Einreiseanmeldung unter www.einreiseanmeldung.de durchzuführen, wenn sie sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem als Risikogebiet eingestuftem Gebiet aufgehalten haben. Die Anmeldepflicht besteht nach wie vor für alle Einreisenden aus Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten.

Quarantäne

Die Absonderungspflicht kann vor dem Ablauf von zehn Tagen für genesene, geimpfte oder getestete Personen enden, wenn diese den Genesenennachweis, den Impfnachweis oder den Testnachweis an die zuständige Behörde per E-Mail übermitteln. Dieses müssen sie von sich aus aktiv tun. Unabhängig davon muss jedoch die Einreisemeldung erfolgen, hierbei können die entsprechenden Nachweise auch gleich hochgeladen werden.

Was gilt bei Flugreisen?

Alle Personen, die per Flugzeug in die Bundesrepublik einreisen, müssen vor dem Abflug dem Beförderer ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis vorlegen. Diese Nachweispflicht gilt unabhängig davon, ob Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Eine Beförderung ohne Nachweis ist ausgeschlossen. Der für den Flug notwendige Test gilt gleichzeitig als Test zur sofortigen Beendigung der Absonderungspflicht.

Besonderheit: Risikogebiet

Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet gibt es die Nachweispflicht eines Tests, eines Genesenennachweises oder eines Impfnachweises innerhalb von 48 Stunden nach Einreise. Die grundsätzliche Absonderungspflicht von zehn Tagen endet, wenn der entsprechende Nachweis (Test-; Impf- oder Genesenennachweis) an die zuständige Behörde übermittelt wurde.

Hochinzidenzgebiet

Weitere Besonderheiten gibt es für Reisende, die aus einem Hochinzidenzgebiet zurückkehren. Dazu informiert die Stadtverwaltung:

Sie müssen bei der Einreise ein Testergebnis, einen Genesenennachweis oder einen Impfnachweises vorlegen. Die Absonderungspflicht von zehn Tagen endet frühestens nach dem fünften Tag nach Einreise und Übermittlung eines negativen Tests bei der zuständigen Behörde, wenn die Einreise mittels Testung erfolgte.

Geimpfte oder genesene Personen müssen nicht in Quarantäne, wenn sie den Impf- oder Genesenen-Nachweis der zuständigen Behörde übermitteln.

Virusvarianten-Gebiet

Besonderheiten gelten auch für Reisende bei der Rückreise aus einem Virusvariantengebiet. Sie müssen bei der Einreise einen Test, einen Genesenennachweises oder einem Impfnachweises vorlegen. Die Absonderungspflicht beträgt 14 Tage. Es besteht in diesem Fall keine Möglichkeit der Verkürzung, auch nicht für geimpfte und genesene Personen.

Nachweis – an wen?

An welche Behörde muss man den Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis zur Verkürzung der Quarantäne schicken? Zuständige Behörde ist die Stadtverwaltung Horb, Fachbereich Recht und Ordnung. Ansprechpartner ist Oliver Poluhin, E-Mail: o-poluhin@horb.de, Telefon 07451/901 382.

- Wo finde ich die Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes?

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

- Wo finde ich weitergehende Fragen und Antworten zur digitalen Einreiseanmeldung, Nachweispflicht und Einreisequarantäne?

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html