Stadt Horb beendet Trägerschaft: So geht es mit der Kinderkrippe Storchennest weiter

1 Die Kinderkrippe Storchennest verliert zum Ende der Kindergartenjahrs seine Trägerschaft. Bleibt die Einrichtung dann geschlossen? Foto: Elena Baur

Die Stadt kündigte die Trägerschaft für die Kinderkrippe in Horb. Doch wie soll es nun mit den Kindern, Betreuern und mit dem Gebäude weitergehen? Unsere Redaktion erkundete sich bei der Stadt Horb nach dem aktuellen Stand. Und so geht es weiter.









Die Kindergärten in Horb sind gut aufgestellt – es gibt genug Betreuungsplätze im gesamten Stadtgebiet. Sogar so gut, dass die Kindergartenerweiterung in Bildechingen nun gar nicht mehr nötig sei, wie es in der Kindergartenbedarfsplanung im Februar bestimmt wurde.