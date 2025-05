Rathaussanierung Rangendingen Mit dem Rathauschef aufs Dach gestiegen

Am Tag der Städtebauförderung 2025 kamen zahlreiche Rangendinger und Bürger aus der näheren Umgebung, um die Fortschritte in der Sanierung des Rathauses zu begutachten. Und was die Kosten betrifft, so hatte Bürgermeister Manfred Haug gute Nachrichten.