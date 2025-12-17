Stadt Hechingen: Haushaltsentwurf 2026 eingebracht

Die Kommunen sind kurz vor dem Finanzkollaps oder schon mittendrin. Dieses bundesweite Szenario macht Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn nicht mit. Das ist der Grund.
Vorbereitet wurden das Stadtparlament und die interessierte Öffentlichkeit schon seit Monaten: Der nächste Haushalt wird ein ganz schlimmer sein! Wie bei den allermeisten anderen Kommunen in deutschen Landen ist schließlich auch in Hechingen das Geld äußerst knapp geworden. Schon der Plan für 2025 ist durch schmerzhafte Einsparungen gekennzeichnet gewesen. Das wiederum war kein Fehler.