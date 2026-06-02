Stadt-Haushalt in Rottenburg: Defizit wächst von 3 auf 4,4 Millionen Euro

Weniger Gewerbesteuer, mehr Personalkosten: Die Rottenburger Stadtkämmerei muss voraussichtlich mehr Kredite aufnehmen als geplant. Die Mai-Steuerschätzung verschärft die Lage weiter.
Die städtische Kassenlage verschlechtert sich weiter. Das zeigt der Quartalsbericht (Januar bis März 2026), den Stadtkämmerer Berthold Meßmer vor kurzem dem Rottenburger Gemeinderat vorlegte. Im Vergleich zum (sowieso schon pessimistischen) Haushaltsplan für 2026 wächst das Defizit noch mal um 1,5 Millionen Euro (von minus 2,9 auf 4,4 Millionen Euro).