Stadt hat Pläne: So geht es mit dem Rathausplatz in Lahr weiter

Die Parkplätze dort werden rege genutzt, doch die Verwaltung sieht in ihnen keine Dauerlösung. Ideen wie der Kulturwaggon haben sich nicht bewährt.
So mancher ältere Lahrer, der den Rathausplatz jetzt betrachtet, wird sich in die Vergangenheit versetzt fühlen – denn bis vor 24 Jahren war es ganz normal, dass dort Autos abgestellt wurden. 2002 wurde er dann umgebaut, die Parkplätze kamen weg, dafür sollte eigentlich ein Solitärgebäude errichtet werden. Darüber gab es damals eine Riesendebatte in der Stadt samt Bürgerentscheid (siehe Infokasten).