1 In Kuhbach und Reichenbach (Bild) wird statt 40 bald Tempo 30 gelten. Foto: Vichra

Trotz Kritik aus dem Umland: In Lahr führt kein Weg an einer Geschwindigkeitsreduzierung auf der B 415 vorbei.









„Moser sorgt sich vor Tempo 30 auf B 415“, lautete die Überschrift des Artikels in der Samstagsausgabe der LZ. Per Pressemitteilung hatte der Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner (SPD) über seinen Antrittsbesuch im Seelbacher Rathaus informiert. Dabei übte Bürgermeister Michael Moser deutliche Kritik an der Temporeduzierung von 40 auf 30 Stundenkilometer zwischen Friedrich-Ebert-Platz in der Kernstadt und den Lahrer Ortsteilen Kuhbach und Reichenbach, „welche sich nach neuesten Informationen andeutet“ (wir berichteten).