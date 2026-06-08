Stadt hat die Nase vorn: Arbeiten für neues Krematorium in Lahr starten

Normalerweise schaufeln die Beteiligten bei solchen Anlässen ein wenig Erde in die Luft, diesmal aber zogen OB Markus Ibert und Baubürgermeister Tilman Petters eine Abdeckung von einem Baustellenschild weg. „Es ist kein Spatenstich, sondern eine Enthüllung“, sagte Ibert. So oder so markierte der Termin den Baubeginn am künftigen Lahrer Krematorium. Den roten Punkt für die Baufreigabe zeigte BGL-Leiter Herbert Schneider vor.

Zunächst begrüßte Ibert die gut 30 Besucher, darunter Vertreter der Ratsfraktionen, der Verwaltung und der beauftragten Firmen, aber auch Bestatter, die signalisiert haben, das städtische Krematorium beliefern zu wollen. Danach sagte er ein paar einleitende Worte. Es sei „ein nicht ganz einfaches Projekt“, das „viele Gespräche und Diskussionen“ mit sich gebracht habe, so der OB.

Im Rennen mit den Bestattern hat die Stadt jetzt die Nase vorn

Jeder wusste, wie das gemeint war: Nach Auslaufen des Vertrags mit einem privaten Betreiber im Oktober 2027 wird die Stadt die Anlage über eine neu gegründete, kommunale GmbH in Eigenregie übernehmen sowie modernisieren. Damit zeichnet sich ein wirtschaftlicher Konkurrenzkampf mit einer Gruppe von 25 regionalen Bestattern ab, die die städtische Monopolstellung bei der Einäscherung Verstorbener ablehnen. Sie wollen stattdessen ein eigenes, privates Krematorium bei Grafenhausen errichten – ein Ansinnen, das im dortigen Gemeinderat auf Wohlwollen, bei einigen Anwohnern allerdings auf erbitterten Widerstand gestoßen ist. Ein Bürgerentscheid wird erweisen, wie es dort mit diesem Projekt weitergeht.

Bei ihrem Krematorium ist die Stadt den privaten Bestattern zwei Schritte voraus. Man liege voll im Plan, sowohl bei den Kosten (3,5 Millionen Euro) als auch beim Baustart (im Juli), betonte Petters in seiner Ansprache. Der Baubürgermeister nutzte die Gelegenheit, um für das städtische Krematorium zu werben, das im Oktober 2027 in Betrieb genommen werden soll. Die Firma IFZW werde einen hochmodernen Ofen liefern, der bis zu 4000 Einäscherungen jährlich ermöglichen soll. „Wir gehen von 2500 im Jahr aus, könnten aber auch mit etwas weniger sehr wirtschaftlich arbeiten“, so Petters. Er versprach einen hohen Standard bei der Rauchgasreinigung, inklusive der Absonderung von Quecksilber.

Petters sprach aber nicht nur über technische Aspekte, sondern auch über Bestattungskultur und das Abschiednehmen von Verstorbenen. Der Neubau des Krematoriums im jetzigen Betriebsgebäude auf dem Bergfriedhof werde es ermöglichen, dass die Angehörigen nach dem Besuch der Trauerfeier in der dortigen Kapelle auch bei der Einfahrt des Sarges in den Ofen dabei sein können – wenn sie es wünschen. Im jetzigen Krematorium, das sich etwa 50 Meter entfernt etwas versteckt hinter Bäumen befindet, ist das nicht möglich.

Geplant seien zusätzliche Angebote wie die Möglichkeit des Abschiednehmens rund um die Uhr sowie die Einrichtung eines Trauercafés. Das soll Raum für ein würdevolles und ruhiges Innehalten bieten und darüber hinaus für Veranstaltungen rund um die Themen Tod, Abschied, Trauer und Leben offen stehen. „Die Einbettung des Krematoriums in die gewachsene Friedhofsanlage schafft eine besondere Atmosphäre der Ruhe und des Gedenkens, die für Angehörige von großer Bedeutung ist“, so Petters.

Die Besucher studierten die Umbaupläne, die am Betriebsgebäude hingen. Denn das etwas angejahrt wirkende Gebäude rechts vom Friedhofseingang wird neu strukturiert – dort wird der Etagenofen für die Einäscherungen eingebaut, der es ermöglicht, dass die Reste einer Kremierung abkühlen, während darüber bereits der nächste Sarg verbrannt wird. Es entstehen auch neue Kühl- und Hygieneräume für die Versorgung der Verstorbenen.

Dafür werden Wände herausgerissen und neu aufgezogen, Werkstätten und Sozialräume innerhalb des Gebäudes verlegt, wie Herbert Schneider unserer Redaktion sagte. „Herzstück“ der Anlage wird ein hoher Raum, der dem engsten Kreis der Trauernden die Begleitung der Kremation ermöglichen wird.

Der Bürgerentscheid

Der Bürgerentscheid darüber, ob private Bestatter im Gewerbegebiet von Grafenhausen ein Krematorium bauen dürfen, wird am Sonntag, 26. Juli, abgehalten. Die Initiatoren, die die nötige Zahl an Unterschriften sammelten, befürchten Emissionen, psychische Belastungen für die Anwohner und Wertverluste der Immobilien. Dagegen sieht die Gemeinde den Bau durch eine erfahrene Firma als krisensichere Ansiedlung, die den Gewerbepark stärken soll.