Stadt hat die Nase vorn: Arbeiten für neues Krematorium in Lahr starten

Mit dem Enthüllen eines Baustellenschildes haben Markus Ibert und Tilman Petters symbolisch die Modernisierung der Einäscherung am Bergfriedhof eröffnet.
Normalerweise schaufeln die Beteiligten bei solchen Anlässen ein wenig Erde in die Luft, diesmal aber zogen OB Markus Ibert und Baubürgermeister Tilman Petters eine Abdeckung von einem Baustellenschild weg. „Es ist kein Spatenstich, sondern eine Enthüllung“, sagte Ibert. So oder so markierte der Termin den Baubeginn am künftigen Lahrer Krematorium. Den roten Punkt für die Baufreigabe zeigte BGL-Leiter Herbert Schneider vor.