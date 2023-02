Das ist der Stand beim Ärztehaus in Lahr

Stadt hält an Plänen fest

1 Die Visualisierung, die im Oktober 2021 vorgestellt wurde, zeigt, wie der geplante Gesundheitsstandort aussehen könnte. Er soll an der Ecke Turmstraße/Zollamtsstraße gebaut werden, direkt an der Rückseite des Polizeireviers. Foto: Link3D & Echomar/Müller & Huber

Vor eineinhalb Jahren schlugen die Pläne um ein geplantes Gesundheitszentrum in der Turmstraße hohe Wellen in Lahr, danach wurde es ruhig um das Projekt. Doch die Stadt will es weiter verwirklichen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Die Nachfrage nach modernen und barrierefreien Praxen von Ärztinnen und Ärzten in Lahr besteht seit langem“, hat die Verwaltung auf eine LZ-Anfrage zum möglichen Ärztehaus in der Turmstraße erwidert. Daher wolle man das Projekt unvermindert realisieren. Die offenen Fragen, die in der Gemeinderatsdiskussion zum Thema laut wurden, habe man untersucht. Unlösbare Probleme sind dabei nicht aufgetaucht, ist der Antwort der Stadt zu entnehmen.