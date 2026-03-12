Stadt hält am Freibad fest: So bereitet sich Hubertshofen auf die Saison vor

Um die jährlichen Arbeiten für den Badebetrieb kümmert sich der Schwimmbad-Förderverein. Ab Anfang Juli hofft man auf gutes Wetter und viele Besucher.
Im Jahr 2025 war das Hubertshofener Freibad vom 29. Juni bis zum 7. September geöffnet. Insgesamt konnte man 4137 Besucher begrüßen. Dies teilte der Vorsitzende Jochen Baur bei der Hauptversammlung des Schwimmbad-Fördervereins mit. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein leichter Rückgang, der sich durch das wechselhafte Wetter, vor allem im Juli erklären lässt. Der besucherstärkste Tag war der 10. August mit 240 Gästen. Die Badeaufsicht wurde vollständig von Rettungsschwimmern der DLRG-Ortsgruppe Hubertshofen übernommen.