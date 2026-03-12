Stadt hält am Freibad fest: So bereitet sich Hubertshofen auf die Saison vor

Um die jährlichen Arbeiten für den Badebetrieb kümmert sich der Schwimmbad-Förderverein. Ab Anfang Juli hofft man auf gutes Wetter und viele Besucher.

Im Jahr 2025 war das Hubertshofener Freibad vom 29. Juni bis zum 7. September geöffnet. Insgesamt konnte man 4137 Besucher begrüßen. Dies teilte der Vorsitzende Jochen Baur bei der Hauptversammlung des Schwimmbad-Fördervereins mit. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein leichter Rückgang, der sich durch das wechselhafte Wetter, vor allem im Juli erklären lässt. Der besucherstärkste Tag war der 10. August mit 240 Gästen. Die Badeaufsicht wurde vollständig von Rettungsschwimmern der DLRG-Ortsgruppe Hubertshofen übernommen.

Um den Badebetrieb zu ermöglichen, sind alljährlich umfangreiche Arbeiten notwendig, die der Verein erledigt oder koordiniert. Es fängt damit an, dass das Bad entleert und neu gestrichen werden muss. Außerdem sind Arbeiten an den Grünanlagen notwendig. So wurden die Hecken zurückgeschnitten und für die Sonnenschirme im Boden Einschraubhülsen angebracht, um Schäden am Mähroboter zu vermeiden.

Ebenfalls vor der Saison hat die Stadt die Solarthermie-Anlage erneuert, die einwandfrei funktioniert und sogar einmal abgeschaltet werden musste, weil das Wasser zu stark aufgeheizt wurde. Auch die bereits 2024 neu eingebaute Chlorpumpe arbeitet zuverlässig.

Turnusgemäß standen Teilwahlen des Vorstands an. Einstimmig wiedergewählt wurden Jochen Baur (Vorsitzender), Alexander Dold (Beisitzer Bauten), Florian Maier (Beisitzer Technik) und Kassierer Stefan Zander.

Unterstützung bleibt erhalten

Trotz der angespannten Finanzlage hält die Stadt Donaueschingen am Schwimmbad Hubertshofen fest und wird den Förderverein weiterhin unterstützen. Langfristig muss das Becken erneuert werden. Der Frühjahrsputz findet je nach Wetterlage am 2. Mai oder am 16. Mai statt. Das Volleyball-Netz wird erneuert, die Hecke im Süden als Sichtschutz wird im Bereich vor dem Babybecken durch weitere Sträucher ergänzt. Ferner ist eine Feuerwehrübung zum Thema „Gefahren durch Chlor“ geplant. Das Bad soll Anfang Juli öffnen.