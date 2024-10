Stadt Guben lädt zum Probewohnen: Einwohner dringend gesucht!

1 Hinter ihnen liegt Polen: Probebewohner Tonia Bürkle und Thomas Lemnitzer in Guben. Eigentlich sind sie in Offenbach zu Hause. Foto: Robin Schmidt

Tausche Großstadt gegen Provinz: Im brandenburgischen Guben kann man probeweise wohnen, um das Leben in der Kleinstadt lieb zu gewinnen. Klappt der Versuch?









An seine ersten Jahre in Guben kann sich Thomas Lemnitzer kaum noch erinnern. Mehr als 45 Jahre ist es her, dass er als Kind durch die Straßen der deutsch-polnischen Grenzstadt lief. Seine Familie zog anschließend gen Westen, heute lebt er in Offenbach, inmitten der pulsierenden Metropolregion Frankfurt-RheinMain. Im September ist der Fotograf – zumindest vorübergehend – in die brandenburgische Provinz zurückgekehrt, um an einem Experiment teilzunehmen. Es will herausfinden: Kann man einem (westdeutschen) Großstädter die (ostdeutsche) Provinz schmackhaft machen?