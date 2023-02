So lief die Bürger-Info zu Fahrradstraßen in Lahr

1 In de Breitmatten in Kuhbach Foto: Schabel

Die Breitmatten in Kuhbach (Foto) und die Hexenmatt in Reichenbach werden zu Fahrradstraßen. Bei einem Info-Abend hat die Stadt den Gewerbetreibenden dort zugesichert, dass sie keine Nachteile haben werden.









Angesichts der gut besuchten MPG-Aula sagte Bürgermeister Guido Schöneboom zum Start, man habe „mit dem Thema ins Schwarze getroffen“. Gut 90 Besucher waren am Donnerstagabend gekommen, um sich informieren zu lassen. Darunter zahlreiche Gewerbetreibende aus den Breitmatten und der Hexenmatt, die sich Sorgen um ihre Betriebsabläufe machen, wenn vor ihren Firmensitzen Fahrradstraßen ausgewiesen werden (wir haben berichtet).

Wie lief der Abend ab?

Schöneboom war mit fünfköpfiger Verstärkung aus der Verwaltung gekommen. Darunter Martin Stehr und Marius Winkler vom Stadtplanungsamt, die eingangs die Fahrradstraßen-Pläne vorstellten. Danach durften die Besucher Fragen stellen, wobei teils hitzig diskutiert wurde. Dabei wurden die Vertreter der Verwaltung bisweilen von zwei Seiten aus in die Zange genommen. Denn neben Fahrradstraßen-Skeptikern waren auch passionierte Radler gekommen, die forderten, dass noch mehr für sie getan wird. Als die Diskussion durcheinanderging und die Vertreter der Stadt immer wieder unterbrochen wurden, rief Schöneboom alle zur Räson.

Unter dem Strich war es aber ein informativer Abend, bei dem es der Stadt durchaus gelungen ist, offene Fragen zu beantworten. Die betroffenen Firmeninhaber dürften mit ein paar Sorgen weniger nach Hause gegangen sein.

Was wurde über die Fahrradstraßen gesagt?

Sie sind gegenüber einmündenden Straßen vorfahrtsberechtigt, damit der Radverkehr zügig rollen kann. Zum gleichen Zweck werden Halteverbotszonen eingerichtet. Alle – auch die Autofahrer – müssen sich an Tempo 30 halten. Andere Verkehrsteilnehmer haben sich Radlern unterzuordnen. So dürfen zum Beispiel mehrere Radler nebeneinander fahren, die Autofahrer dahinter müssen sich dann in Geduld üben. Die Stadt hat ausprobiert, was das bedeutet. Martin Stehr zeigte dazu zwei kurze Videosequenzen – zwei Autofahrten durch die Breitmatten, einmal hinter einem Fahrradfahrer, einmal „ohne“. Ohne Radler voraus dauerte die Fahrt knapp zwei Minuten, hinter einem Radler eine Minute länger.

Weshalb macht die Stadt das alles?

Stehr erinnerte daran, dass der vom Gemeinderat beschlossene Verkehrsentwicklungsplan vorsieht, den Anteil des Radverkehrs in Lahr bis ins Jahr 2030 von 14 auf 21 Prozent zu erhöhen. Deshalb wolle man Fahrradfahrern bessere Bedingungen bieten.

Was für Kritik wurde geäußert?

In den Breitmatten wird es künftig nur noch zwei Parkbuchten geben, in denen jeweils drei Autos abgestellt werden dürfen – ansonsten werden Halteverbotszonen eingerichtet. Dann werde man dort aber künftig zu wenige Parkgelegenheiten haben, protestierte ein Besucher. In seiner Antwort verwies Stehr auf den Ernet, wo die Zahl der Parkmöglichkeiten um die Hälfte reduziert worden sei, sich das Ganze mittlerweile aber eingespielt habe.

Eine Kritik ganz anderer Art hatte ein Zuhörer, der von der Stadt forderte, Radfahrer doch eher beim Überqueren der Willy-Brandts-Straße und beim Passieren des Hohbergwegs abzusichern – denn diese Passagen seien „lebensgefährlich“. Deshalb sei es dringender, dort etwas zu unternehmen, als anderswo Fahrradstraßen einzurichten. Schöneboom erwiderte, dass die Stadt in den vergangenen Jahren bereits viel für Radfahrer getan habe und darin auch weitermachen werde – aber der Reihe nach. „Wir können nicht auf einen Schlag die ganze Stadt umkrempeln“, bat der Erste Bürgermeister um Verständnis.

Eine Unternehmerin wies auf die Wendeplatte in der Hexenmatt hin, die ihrer Ansicht nach bei einer Vorfahrtsberechtigung für den Radverkehr zu einem noch größeren Gefahrenpunkt werde. Bereits jetzt gebe es dort Probleme. Die Antwort von Stehr: Mit gegenseitiger Rücksichtnahme werde es auch dort klappen.

Armin Kopf, Elternbeiratsvorsitzender am Max-Planck-Gymnasium, meinte, dass man auch Schülern, die zu Fuß kommen, einen sicheren Schulweg bieten müsse.

Was ist mit den Sorgen der Gewerbetreibenden?

Vor allem in den Breitmatten können Lkws zum Entladen mangels Platz teils nicht auf die Firmengelände fahren, sondern müssen dazu auf der Straße halten. Das Be- und Entladen auf der Straße wird dort auch künftig erlaubt sein – trotz der Einrichtung von Halteverbotszonen, wie Stehr versicherte. Die dort ansässigen Firmen sollen in ihren Betriebsabläufen nicht gestört werden, hieß es von Seiten der städtischen Vertreter.

Und wenn es später doch Probleme gibt?, so ein besorgter Firmenbesitzer. Dann solle er direkt zu ihm damit kommen, antwortete Schöneboom

Zeitplan

Der genaue Zeitpunkt, an dem Breitmatten und Hexenmatt zur Fahrradstraße umgewidmet werden, steht noch nicht fest. Wie aus dem Rathaus zu hören ist, hält die Stadt aber einen Termin in diesem Herbst für realistisch.