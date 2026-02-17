Stadt gibt Update: Das ist der Stand beim Lahrer Krematorium

Die Einäscherung au dem Bergfriedhof wird in ein neues Gebäude verlagert. Derzeit laufen abschließende Prüfungen für die Baugenehmigung.
Aktuell wird das Krematorium, das seit 1939 auf dem Bergfriedhof in Betrieb ist, von einem privaten Betreiber geführt. Dieser Vertrag endet im Oktober 2027, eine direkte Weiterverpachtung an den bisherigen Betreiber ist aus vergaberechtlichen Gründen nicht zulässig. Nach Auslaufen des Vertrags wird die Stadt Lahr das städtische Krematorium deshalb in Eigenregie durch die im Januar 2026 gegründete kommunale GmbH betreiben.