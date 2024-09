Stadt gestaltet das Ebinger Hufeisen um: Sicherer Fußweg und Ringverkehr für Fahrzeuge

1 Der Eingang von der Grüngrabenstraße zum Hof wird künftig auch der Fußweg für Parkende auf der Langwatte zur Innenstadt sein. Das Kopfsteinpflaster wird planiert. Foto: Karina Eyrich

Als „halbherzigen Umgang mit dem Verkehrsproblem“ hat Friedrich Rau im Gemeinderat die „Oberflächenneugestaltung – barrierefreier Ausbau Landgraben/Verkehrsführung Hufeisen“ bezeichnet und dennoch zugestimmt: Es sei besser als nichts.









Die 533 060 Euro an Kosten sind im Haushalt nicht eingeplant. Dennoch haben alle Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung zugestimmt, den Weg vom Parkplatz Langwatte ins Hufeisen-Viertel und weiter in die Marktstraße barrierefrei zu gestalten und im westlichen Hufeisen einen Ringverkehr einzurichten.