Stadt Furtwangen: Spielstadt und Zirkuswoche

1 Stadtjugendpfleger Dirk Maute präsentiert das neue Sommerferienprogramm der Stadt Furtwangen gemeinsam mit den Sponsoren. Highlights sind wieder die Spielstadt und die Zirkuswoche. Unser Bild zeigt (von links) Karin Jäger (Kinderschutzbund), Alfons Scholl (Volksbank), Angela Algermissen (Arbeiterwohlfahrt), Stadtjugendpfleger Dirk Maute, Sabine Waltersperger (Kinderhort), Beatrix Ritter (katholische Frauengemeinschaft) und Katrina Hettich (IEF Werner). Foto: Stefan Heimpel

Die Vorfreude ist groß: Für drei Wochen bietet die Stadt Furtwangen Kindern wieder ein vielseitiges Programm für die Sommerferien. Mit dabei ist zum sechsten Mal das beliebte Zirkusevent.









Link kopiert



Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es auch erneut die „Spielstadt“. Das Ferienprogramm beginnt wieder in der vierten Woche der Sommerferien. In der ersten Programmwoche sind jeden Tag ganz unterschiedliche Themen angesagt. Nicht zuletzt hofft man in der ersten Woche auch auf schönes Sommerwetter, denn am Dienstag steht ein Geländespiel auf dem Programm. Den Mittwoch will man im Bregtalbad verbringen.