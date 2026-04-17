Stadt Freudenstadt: Ziele für die Digitalisierung der Verwaltung sollen her

1 Bei ihrem Digital-Angebot setzt die Stadt Freudenstadt unter anderem auf einen Chatbot. (Archivbild) Foto: Rath/Stadtverwaltung Die Stadt Freudenstadt treibt ihre Digitalisierung voran. Die Freie Wählervereinigung wünscht sich dabei konkrete Ziele – die die Verwaltung zeitnah vorlegen will.







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Die Künstliche Intelligenz hat im Bürgerservice der Stadt Freudenstadt bereits Einzug erhalten – ein Chatbot bietet Bürgern auf der städtischen Website seine Hilfe an. Die Freie Wählervereinigung (FWV) im Gemeinderat wünscht sich aber noch mehr digitale Angebote für Bürger – und beantragte daher einen Zwischenbericht der Verwaltung, wie die Angebote erweitert werden können und wo die Verwaltung bei der Digitalisierung ihrer internen Abläufe steht. Dazu forderte die Fraktion Ziele für die Jahre 2026 und 2027, wie sie auch die Digitalisierungsrichtlinie vorsehe.