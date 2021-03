1 Wirklich angenehm sind die klassischen Tests nicht. das bekommt auch Oberbürgermeister Osswald zu spüren. Foto: Beyer

Im Kurhaus in Freudenstadt hat das Schnelltestzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Ab sofort gibt es zweimal pro Woche die Möglichkeit, sich hier auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen.

Freudenstadt - "Angenehm ist anders", meint Oberbürgermeister Julian Osswald, nachdem die ehrenamtliche Helferin das Stäbchen aus den Tiefen seiner Nase gezogen hat.

Zu Demonstrationszwecken hat er sich als erster im Kurhaus testen lassen. Eine Viertelstunde später klingelt laut eine Eieruhr. Das Ergebnis steht fest: Osswald ist nicht infiziert.

Auf diese Weise können sich ab sofort alle Bürger, die dies wünschen, kostenlos testen lassen. Allerdings richtet sich das Angebot nur an Einwohner aus Freudenstadt, die keine Symptome aufweisen. Jeweils montags und freitags zwischen 14 und 18 Uhr wird das Testzentrum geöffnet sein.

Anmeldung übers Internet erforderlich

Doch man kann nicht einfach vorbeischauen, eine vorherige Anmeldung im Internet ist erforderlich. Dabei kann zwischen halbstündigen Fenstern gewählt werden, während denen die Angemeldeten dann auch erscheinen müssen. Auch sollte vorab eine Einverständniserklärung ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden.

Vor Ort geht dann alles ganz schnell. Am Empfang wird die Einverständniserklärung abgegeben, dann geht es weiter zu einem mit Sichtschutz abgetrennten Bereich, wo ehrenamtliche Mitglieder der Johanniter die Abstriche nehmen. Anschließend kann man im Wartebereich Platz nehmen und auf das Ergebnis warten.

Wird das reichen?

Pro halber Stunde sollen so 13 Personen getestet werden, am Tag etwas mehr als 100. Sollten mehrere Leute gleichzeitig kommen, müssen Warteschlangen mit Sicherheitsabstand gebildet werden. Trennwände und Pfeile auf dem Boden sorgen dafür, dass nichts durcheinandergerät.

100 Tests am Tag. Wird das reichen? "Wir schauen diese und die nächste Woche, ob das ausreicht", so Osswald, ansonsten müsse man die Kapazitäten ausweiten.

Apotheken und Ärzte überfordert

Allerdings ist schon in den bisherigen Dimensionen die Finanzierung fraglich. "Wir sind in Vorleistung gegangen und wissen nicht, ob wir das Geld wiederkriegen", so Osswald. Denn der Bund habe zwar angekündigt, die Tests zu bezahlen, dabei aber auf Apotheken und Ärzte gesetzt. "Doch die haben uns gesagt, sie schaffen das nicht."

Wie auch Oswald am eigenen Leib zu spüren bekommt, werden derzeit noch die konventionellen Schnelltests verwendet, für die ein Abstrich tief in der Nase genommen werden muss, was entsprechend unangenehm ist. Der Grund: Zum Zeitpunkt der Bestellung seien die neuen, sanfteren Tests noch nicht zugelassen gewesen. Über kurz oder lang sollen diese aber auch in Freudenstadt zum Einsatz kommen.

Doch die klassischen Tests schrecken nicht alle ab: Schon kurz nach der Eröffnung füllt sich der Wartesaal mit Bürgern, die auf ihr Ergebnis warten.