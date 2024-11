1 Aus dem Sparkassen-Gebäude in der Ettenheimer Innenstadt soll bis Ende des Jahres zum Ärztehaus umgebaut werden. Foto: Sparkasse Offenburg/Ortenau

Die Stadt Ettenheim hat das Gebäude am Marienbrunnen gekauft. Nach dem Auszug der dortigen Bank soll aus dem Gebäude ein Ärztehaus werden. Damit soll auch die Innenstadt weiter belebt werden.









Link kopiert



„Die Stadt Ettenheim hat einen wichtigen Schritt unternommen, um die medizinische Versorgung der Bürger in Ettenheim langfristig sicherzustellen und gleichzeitig die Attraktivität der Innenstadt zu erhalten“, erklärte die Stadt Ettenheim am Dienstag in einer Pressemitteilung.