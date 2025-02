Stadt erteilt Neubau eine Absage: Freiburger Eishalle soll umfassend saniert werden

1 Die Eishalle in Freiburg ist in die Jahre gekommen. Foto: Alexander Blessing

Die Zukunft des Eishockeysports in Freiburg bleibt ungewiss. Die Stadt will nun prüfen, ob der Bestandsbau umfassend saniert werden kann.









Wie geht es weiter mit dem Eissport in Freiburg? Die Frage erregt seit Jahren die Gemüter: Die Eishalle, in welcher der Zweitligist EHC Freiburg trainiert und spielt und in der auch der Breitensport in Freiburg seine einzige Eislauf- Möglichkeit hat, ist im Kern nicht mehr als ein Provisorium. Es ist aus den Anfangszeiten des Eissports in der Stadt geboren und gewachsen. Eine Baugenehmigung für die „Echte Helden Arena“ gab es nie, stattdessen wurde sie im Norden der Stadt seit den 1960er-Jahren , von einer offenen Kunsteisbahn unter freiem Himmel, Zug um Zug zum Stadion und dann zur Halle ausgebaut.