1 Deutlich zu erkennen sind die Beschädigungen an dem Schild, nach einer ersten Einschätzung könnten sie von Kugelgeschossen einer Steinschleuder stammen. Foto: Riesterer

Unbekannte haben an der Hohenschramberg eine Tafel des Audioguides beschädigt – scheinbar mit einer Schleuderwaffe. Die Verwaltung erstattet nun Anzeige.















Schramberg - Es ist es doch verwunderlich, welche Orte sich manche zur Ausübung ihrer "Hobbys" aussuchen: So fallen dem Betrachter eines Schilds der Audio-Tour rund um die Burgruine Hohenschramberg Beschädigungen auf, die von den Projektilen einer Waffe zu stammen scheinen. Der Einschlag war zumindest groß genug, um deutliche Vertiefungen zu hinterlassen und die Beschichtung der Schilds absplittern zu lassen. Offenbar haben sich ein oder mehrere Unbekannte mit diesem Schild als Zielscheibe die dortige Treppenanlage beim Übungsschießen versucht.

Tafel wird ersetzt

Die Stadtverwaltung derweil reagiert nicht gerade begeistert: "Die Beschädigung war uns bisher nicht bekannt. Wir haben jetzt die Polizei informiert und werden Anzeige gegen Unbekannt erstatten", informiert Stadtsprecherin Susanne Gorgs-Mager auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Schild werde im späten Frühjahr ausgetauscht, wenn das Wetter besser ist. "Die Kosten für ein neues Schild liegen bei rund 100 bis 200 Euro für Herstellung und Montage", so Gorgs-Mager. Ähnliche Vorkommnisse habe es in Schramberg nach Information der Verwaltung bis dato zum Glück nicht gegeben.

Eher kein Luftgewehr

Doch um welche Art Waffe hat es sich hierbei gehandelt? Um ein Luftgewehr eher nicht, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz in einer ersten Einschätzung beim Betrachten des Bilds. Geschosse eines Luftgewehres würden in der Regel nicht solch runde Einschläge hinterlassen – und selbst wenn, wären diese am Schild eher zu groß. "Ich würde, wenn ich ad hoc eine Einschätzung geben müsste, eher auf Kugelgeschosse einer Zwille, also einer Art Steinschleuder, tippen", sagt der Sprecher. Ob nun Schleuder oder Gewehr, ein Unding ist die Sache dennoch, wie Gorgs-Mager klarstellt: "Jede Art von Vandalismus ist ärgerlich und zu verurteilen. Die Reparatur oder der Ersatz beschädigter Gegenstände kostet unser Team Zeit und Nerven, und den Steuerzahler Geld."