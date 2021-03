1 Eine Veranstaltung wie die "Nacht der Genüsse" (hier 2018) wäre auch unter Corona-Bedingungen vorstellbar. Foto: Fritsch

Wann wird unbeschwertes Feiern wieder möglich sein? Eine Frage, auf die dieser Tage niemand eine Antwort kennt, Wissenschaftler sehen die dritte Welle der Corona-Pandemie bereits in vollem Gange. Die Stadt Calw hat dennoch einen Jahresplan für Kultur- und Freizeitveranstaltungen aufgestellt – teilweise inklusive eines Alternativplans.

Calw. Keine Konzerte, kein Stadtfest, kein Weihnachtsmarkt: Das vergangene Jahr war auch in Calw coronabedingt geprägt von Absagen. "Was 2020 alles ausgefallen ist, das wissen Sie selbst", meinte denn auch Isabel Götz, Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur, Tourismus, bei der jüngsten Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses mit Bedauern, als sie über die Jahresplanung Kultur sprach.

Nur bedingt optimistisch fällt indes der Blick auf das restliche Jahr 2021 aus. Absehbar scheint nur eines zu sein: Die Pandemie wird so schnell nicht verschwinden.

Und so wurde auch einer der ersten Termine bereits verschoben: Der für den 10. März geplante Krämermarkt Innenstadt in der Innenstadt soll nun am 28. April Menschen nach Calw locken – zumindest, falls Veranstaltungen dieser Art bis dahin wieder erlaubt werden. Ein Satz, der für das gesamte Jahr gelten dürfte – so auch für die Krämermärkte am 28. Juli, am 13. Oktober und am 8. Dezember.

Die Wochenmarkt-Events auf dem Marktplatz hingegen sind weiter fest eingeplant, jeweils angepasst an die gültigen Regelungen. Inwiefern der Event-Charakter aber erhalten bleiben kann scheint fraglich. In einer Zusatz-Bemerkung heißt es: "gegebenenfalls entfällt Bewirtung und Rahmenprogramm".

Der Naturpark-Markt auf dem Marktplatz, der am 9. Mai in Kooperation mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord steigen soll, scheint ebenfalls fest eingeplant zu sein. Zumindest, "wenn eine Verweildauer der Besucher ohne Zugangsbeschränkung möglich ist".

Zuversichtlicher scheint die Verwaltung in Sachen Fischmarkt auf dem großen Brühl (der diesmal den Namen "Büsumer Fischerdorf tragen soll") vom 30. September bis zum 2. Oktober sowie in Sachen Weihnachtsmarkt (26. bis 29. November) zu sein – immerhin wurde hier bislang noch kein Plan B vorgeschlagen.

Für diverse Auflagen des Jazzfrühstücks im Hirsauer Kursaal sieht es indes nicht rosig aus: Der Termin am 14. Februar wurde abgesagt, für den Termin am 25. April heißt es schlicht "voraussichtlich Absage erforderlich" in den Sitzungsunterlagen. Hoffnung besteht offenbar noch für den 20. Juni, den 19. September und den 24. Oktober – zumindest als reine Jazzmatinee, falls ein Büffet nicht möglich sein sollte.

Für die Glasperlenspiele Calw vom 10. bis 12. September ist immerhin bereits ein alternativer Veranstaltungsort ausgewählt. Statt im Georgenäum könnte das Festival für Liedkunst in der Aula steigen.

Auch hinter dem Gerbersauer Lesesommer steht noch ein Fragezeichen – mindestens hinsichtlich der Veranstaltungsorte. Für die Termine am 2., 9., 16., 23. und 30. Juli sowie am 6. August wird ebenfalls die Aula in Betracht gezogen.

Auf besonders tönernen Füßen steht das Calwer Stadtfest. Etliche Tausend Gäste, die sich in der gesamten Innenstadt drängen – und das vom 2. bis 4. Juli? Derzeit kaum vorstellbar. Das vermutet auch die Verwaltung – und plant stattdessen an diesem Wochenende bereits eine "an die ›Nacht der Genüsse‹ angelehnte Veranstaltung", die auch unter Corona-Bedingungen möglich sein könne.

Gastronomen wären hierbei, über die gesamte Innenstadt verteilt, selbst dafür verantwortlich, auf ihren eigenen Flächen Angebote zu machen und auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten. Zudem könnte es musikalische Darbietungen geben, bei denen die Musiker von Ort zu Ort ziehen. Größere Ansammlungen, so die Hoffnung, sollen dadurch vermieden werden.

Die Stadt Calw würde dabei die Kosten für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, GEMA und die Musiker übernehmen, die Gastronomen eine obligatorische Teilnehmergebühr, gestaffelt beispielsweise nach Anzahl der Tische bezahlen. Falls vom Einzelhandel gewünscht, könne das ganze auf einen verkaufsoffenen Sonntag ausgeweitet werden.

Vom 19. August bis zum 12. September soll das Sommerkino im Kloster Hirsau steigen. Je nach Pandemielage ist auch eine Neuauflage der Veranstaltungsreihe "Raus ins Kloster" denkbar.

Am 18. September ist ein Besuch der Delegation aus der Tessiner Partnerstadt Collina d’Oro mit Empfang im Forum des Hermann-Hesse-Gymnasiums geplant.