Zu einer Biografie oder Monografie über Hans Ballmann wird es aller Voraussicht nach nicht kommen. Eigentlich war das das Ziel eines Arbeitskreises gewesen, der sich für das Gedenken an den Kommunisten, der während der Nazi-Diktatur viele Jahre in Zuchthäusern und Konzentrationslagern saß und nach dem Krieg als Innungsmeister sowie als Kommunalpolitiker in Calw zum Wiederaufbau beitrug, einsetzt. Die Enttäuschung ist entsprechend groß.

Kein Geld da

„Derzeit sind bei der Stadt Calw für eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Wirkens von Hans Ballmann keine finanzielle Mittel vorhanden“, schrieb Ende April Isabel Götz, Leiterin Fachbereich Bildung, Kultur, Tourismus dem Arbeitskreis Ballmann. Die Kosten dürften nach Einschätzung Stadt zwischen 10 000 und 15 000 Euro liegen. Die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen hätten davon abgesehen, dafür Mittel zu beantragen, heißt es weiter. Gleichwohl stehe es jeder Fraktion frei, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Das dürfte allerdings unwahrscheinlich sein.

Mitglieder hören auf

Als erster hat Arbeitskreismitglied Erich Hartmann reagiert. „Was soll man dazu noch sagen“, schrieb der geschäftsführende Dekan des Kirchenbezirks Calw-Nagold an Götz, „ich finde das einfach nur traurig!“ Angesichts der geringen Bereitschaft der Stadt, diesbezüglich stärker tätig zu werden, mache für ihn eine weitere Mitarbeit im Arbeitskreis keinen Sinn. Dem sind inzwischen fünf von 13 Mitgliedern gefolgt.

Norbert Weiss, einer der Hauptinitiatoren, hat den Eindruck, dass nach der Enthüllung der Gedenktafel für Ballmann in der Lederstraße am Volkstrauertag 2022 seitens der Stadt und dem Großteil des Gemeinderats „keine Bereitschaft mehr besteht, noch irgendwas zu machen.“ Götz hatte noch im Januar in einer Sitzung des Arbeitskreises vorgeschlagen, eine Vorlage für das Projekt für den Gemeinderat zu erstellen. Dazu ist es nach der Ablehnung der Fraktionsvorsitzenden offensichtlich nicht gekommen.

Viele Diskussionen

Es hat aber auch Dissonanzen zwischen Stadt und Arbeitskreis gegeben. Jan Hambach hat als Leiter der Stabsstelle an den Sitzungen des Arbeitskreises teilgenommen. Die Erwartungshaltung an die Verwaltung sei sehr hoch gewesen, die Bereitschaft zu einer konstruktiven Mitarbeit seinem Eindruck nach dagegen überaus gering. Außerdem habe der Arbeitskreis eine Beschwerde beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht. Das dürfte Atmosphäre und Zusammenarbeit auch nicht gerade gefördert haben.

Nachdem die Kulturamtsleiterin den Arbeitskreis informiert hatte, hat Weiss die Mitglieder des Gemeinderats angeschrieben mit der Bitte um eine Stellungnahme. Außer von Claudia Nothacker-Kost (SPD) und Erhard Hofmann (Linke), beide Mitglieder im Arbeitskreises, hat er keine Antwort erhalten.

Bürgermeister enttäuscht

Enttäuscht von der Entwicklung zeigt sich auch Michael Trzybinski, Bürgermeister von Ballmanns Geburtsstadt Schillingsfürst. Dort war er 2020 im Jahr seines 50. Todestags zum Ehrenbürger ernannt worden. Gleichwohl respektiert Trzybinski die Calwer Entscheidung, die politische und regionale Gründe haben mag, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Er meint, man hätte mit einer Biografie gerade in den heutigen Zeiten ein Zeichen setzen können. Die Stadt Schillingsfürst, die eine Broschüre über Ballmann hat erstellen lassen, hatte ihre Mitarbeit angeboten. Auch über eine finanzielle Beteiligung hätte man mit sich reden lassen, so der Bürgermeister der mittelfränkischen 3000-Seelen-Stadt.

Auch weil es die Schillingsfürster Broschüre gibt, hatten es die Fraktionsvorsitzenden abgelehnt, Mittel zu beantragen. Man wolle künftig im Stadtarchiv den Schwerpunkt auf moderne Medien und die „Zugänglichmachung bisheriger Erarbeitungen und Quellen“ legen, schrieb Götz an den Arbeitskreis.