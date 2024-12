Dorfgemeinschafthaus Bürgerverein Owingen packt 2025 Großprojekt an

Es war von Anfang an klar, dass die Umwandlung des früheren Volksbankgebäudes in der Owinger Ortsmitte in ein Dorfgemeinschaftshaus kein leichtes Unterfangen werden wird. Im neuen Jahr will es der Bürgerverein jetzt in die Tat umsetzen.