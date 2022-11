Sterben in Horb unnötig Tauben? Tierschützer sind bestürzt

1 Tauben gelten auch als "die Ratten der Lüfte". Dabei sind sie eigentlich verwilderte Haustiere und auf den Mensch angewiesen. Foto: © balouriarajesh – pixabay_4598728

Tauben gelten als unbeliebte Bewohner jeder Innenstadt – dabei ist gerade der unschön aussehende Taubenkot menschgemacht. Jetzt treten in Horb wieder viele Fälle toter Tauben auf. Die Tierschützer schlagen Alarm. Und was ist eigentlich mit dem Taubenhaus, das die Stadt Horb einst plante?















Horb - Erneut beschäftigen reihenweise tote Tauben die Horber Tierschützer. Allein in den letzten zwei Wochen wurden über 13 tote Tauben im Horber Stadtgebiet aufgefunden, genug um Jacqueline Gießner vom Tierschutzverein Horb hellhörig werden zu lassen. So trägt sie Sorge, dass hinter dem Taubensterben ein ernster Hintergrund stecken könnte: "Ich hatte Angst, dass wir wieder mit einem PMV-Ausbruch zu kämpfen haben", so die Tierschützerin.