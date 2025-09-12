Stadt blockiert Plan A: SC Lahr muss weiter auf eine Photovoltaik-Anlage fürs Stadiondach warten

Der SC Lahr übt sich in Geduld: Im Rahmen der Solarinitiative der Volksbank wollte der Verein Module auf dem Stadiondach installieren lassen. Doch die Stadt blockiert diesen Weg.
Eine Luftaufnahme zeigt das Stadion an der Dammenmühle, dann Schnitt zur Tribüne und dem Schriftzug „Volksbank Lahr Stadion“, wieder Schnitt zum Dach aus der Vogelperspektive: In einem Werbevideo aus dem vergangenen Jahr der Volksbank Lahr für die Solarinitiative (siehe Info) spielt das Gelände des SC Lahr eine zentrale Rolle.