Stadt bleibt teures Pflaster: Die Preise auf dem Freiburger Immobilienmarkt sind erneut gestiegen

Freiburg gehört laut einer Studie zu den zehn teuersten Städten Deutschlands was die Wohnkosten angeht. Die hohe Nachfrage hat die Preise weiter nach oben getrieben.
Bezahlbarer Wohnraum in Freiburg war das große Thema im zurückliegenden OB-Wahlkampf. Doch schon eine Woche später zeigt sich: Das Thema wird auch weiterhin „eine der größten politischen Herausforderungen“ in der Stadt bleiben, so der parteilose Erste Bürgermeister der Stadt, Martin Haag, bei der Vorstellung des Immobilienmarktberichts des städtischen Gutachterausschusses.