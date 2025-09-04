Stadt bekommt Frist gesetzt: Bezahlkarte für Flüchtlinge muss auch in Freiburg eingeführt werden

Als letzter Stadtkreis im Land soll nun auch Freiburg eine Bezahlkarte für Flüchtlinge einführen. Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) hat der Stadtverwaltung eine entsprechende Frist gesetzt, wie RP-Sprecherin Heike Spannagel am Donnerstag bestätigt hat. Die Karten werden im Land seit einem halben Jahr ausgegeben. In Freiburg wurde dies allerdings aufgrund der Ablehnung durch die Stadtverwaltung und Kritik aus dem Gemeinderat bisher nicht umgesetzt. Bis spätestens 10. Oktober soll sich das nun ändern: Bis dahin müsse „der Rollout-Prozess“ in Freiburg losgehen, so Spannagel auf Nachfrage. Hintergrund sei der entsprechende Erlass des baden-württembergischen Justizministeriums aus dem vergangenen Oktober.

Bisher hatte die Stadtverwaltung sich vor der Einführung erfolgreich weggeduckt, weil es keine Frist seitens des Landes gegeben hatte.

Frist zwingt Freiburg nun zum Handeln

Freiburgs Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach (SPD) und die Gemeinderatsfraktion der Grünen hatten mit Blick auf die Karte vor dem hohen Bürokratieaufwand gewarnt. Entsprechend kritisch äußert sich von Kirchbach nun: „Das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, da wir in Freiburg bislang ein gutes und bewährtes System hatten.“ Ohnehin sei die Bezahlkarte weniger relevant für die Stadt, da sie als Standort der Landeserstaufnahme von der Aufnahme weiterer Flüchtlinge befreit sei. Nun aber werde man sich an die Vorgaben halten und den Bestellprozess für die Karten im Oktober einleiten, so Rathaussprecherin Martina Schickle. „Bis zur Ausgabe dauert es dann aber noch etwas.“

Nicht alle sehen die Karte positiv

Widerstand kommt in Freiburg auch von Flüchtlingshelfern wie der „Aktion Bleiberecht“. Sie hat eine Aktion ins Leben gerufen, bei der sie Lebensmittelgutscheine, die Flüchtlinge mit der Bezahlkarte erwerben, in Bargeld eintauscht. Die Karte für Flüchtlinge sei „verfassungsrechtlich fragwürdig“ und stehe für „rassistische menschenverachtende Politik“, so die Initiative.

Auch der Bundestagsabgeordnete Vinzenz Glaser (Die Linke) hat die Einführung der Karte als „Instrument der Diskriminierung“ kritisiert. Mit diesen sollen Bargeldtransfers in die Heimatländer, sowie der Missbrauch öffentlicher Mittel und laut Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) „falsche Anreize“ für die Einreise nach Deutschland, unterbunden werden.