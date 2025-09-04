Stadt bekommt Frist gesetzt: Bezahlkarte für Flüchtlinge muss auch in Freiburg eingeführt werden

Das Regierungspräsidium Freiburg setzt der Stadt eine Frist für die Einführung der Geldkarte für Flüchtlinge.
Als letzter Stadtkreis im Land soll nun auch Freiburg eine Bezahlkarte für Flüchtlinge einführen. Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) hat der Stadtverwaltung eine entsprechende Frist gesetzt, wie RP-Sprecherin Heike Spannagel am Donnerstag bestätigt hat. Die Karten werden im Land seit einem halben Jahr ausgegeben. In Freiburg wurde dies allerdings aufgrund der Ablehnung durch die Stadtverwaltung und Kritik aus dem Gemeinderat bisher nicht umgesetzt. Bis spätestens 10. Oktober soll sich das nun ändern: Bis dahin müsse „der Rollout-Prozess“ in Freiburg losgehen, so Spannagel auf Nachfrage. Hintergrund sei der entsprechende Erlass des baden-württembergischen Justizministeriums aus dem vergangenen Oktober.