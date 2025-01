1 Die Wahlbenachrichtigungen werden verschickt. Foto: Marijan Murat/dpa

Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. In Balingen werden bereits die Wahlbenachrichtigungen versendet. Die Zeit drängt.









„Die Wahlbenachrichtigungen an die wahlberechtigten Personen für die Bundestagswahl werden seit Anfang der Woche versendet“, berichtet die Stadt Balingen in einer Mitteilung. Und ergänzt: „Für die Briefwahl ist das Zeitfenster in diesem Jahr sehr kurz.“