Stadt aus Klemmbausteinen: In Dornhan überragt ein Leuchtturm die City

Mehr als 50 Kinder bauen an einer Miniaturstadt aus Klemmbausteinen. Für manche ist es die Annäherung an Dornhan.
Mit 56 Kindern und einem großen Mitarbeitenden-Team hatte der Bau der „LEGO“-Stadt am Freitag begonnen, informierte Michael Mäule, Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche im Raum Dornhan. Das – mit Küchenmannschaft – etwa 20-köpfige Mitarbeiterteam war mit Bauhelmen und Sicherheitswesten leicht erkennbar. In großen durchsichtigen Kisten waren die Bausteine nach Farben und Größe sortiert.