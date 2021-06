Stadräte uneins Parkgebühren in VS bleiben Zankapfel

Zu keiner Entscheidung hinsichtlich der Erhöhung der Parkgebühren in VS konnte sich der Technische Ausschuss durchringen – auch, weil die Erhöhung von zwei Fraktionen an Bedingungen geknüpft wurden. Am Ende der Diskussion zeigte sich der OB sichtlich genervt.