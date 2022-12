4 Iris Müller ist mittlerweile Experten auf dem Gebiet der Igel. Foto: Müller

100 Igel pro Jahr landen bei Iris Müller in Fluorn. Mittlerweile ist sie Expertin für die kleinen stacheligen Freunde. Was zu tun ist, wenn man einen von ihnen findet, und was den Tieren besonders zu schaffen macht, erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.















Fluorn-Winzeln - Ihren ersten Schützling vor 15 Jahren wird Iris Müller niemals vergessen. Der kleine Igel hatte einen Schnitt im Nacken, in dem sich schon Maden tummelten. Iris Müller gab ihm damals etwas zu fressen und brachte ihn zum Tierarzt. Der kleine Patient überlebte. Heutzutage ist der Gang zum Arzt gar nicht mehr nötig, denn Müller hat schon so viele Igel bei sich beherbergt, dass sie selbst am besten weiß, was zu tun ist.

Im gleichen Jahr kamen Bekannte, die Igel-Babys gefunden hatten, zu Iris Müller, die damals noch in Dornhans Stadtteil Weiden wohnte. "Ab da gab es kein Jahr mehr, in dem ich keinen Igel bei mir hatte", sagt sie lachend. An elf von zwölf Monaten kümmert sie sich um mindestens einen Schützling – unentgeltlich wohlgemerkt.

Krank oder zu leicht

Die Krankheits- und Verletzungsbilder sind dabei je Saison ganz unterschiedlich. Mal sind es mutterlose Babys, mal Igel, die bei Gartenunfällen verletzt wurden, mal zu früh erwachte Winterschläfer oder zu leichte Herbstigel. Generell gilt: "Wenn man einen Igel sieht, dann braucht er Hilfe." Erkennen, ob ein Igel krank oder verletzt sei, könne man auch anhand der Augen. Gesund sehen diese knopfartig aus, bei einem Leiden sind sie häufig eher schlitzförmig.

Normalerweise seien die Tiere nämlich sehr scheu und hielten sich in hohem Gras oder unter Hecken oder Gartenhäusern auf. Wenn Iris Müller sieht, wie mancher bei der Gartenarbeit rabiat mit dem Rechen unter einer Hecke zugange ist, fürchtet sie immer, dass ein stacheliger Geselle dabei gefährdet wird.

Wiegen und entflohen

Dabei sind Igel als Wildtiere eigentlich recht robust, zumindest, was Parasiten angeht. Ein Hund sei da viel empfindlicher, weiß Müller. Vor rund zehn Jahren hat sie sich selbst das Mikroskopieren beigebracht, um den Kot ihrer Fund-Igel analysieren zu können. Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, Ernährungsberaterin für Hund und Katze und angehende Tier-Heilpraktikerin, die inzwischen ein Geschäft für Hunde- und Katzennahrung in Dettingen hat, lernt gern Neues.

Wenn ein Igel zu ihr kommt, beurteilt sie zunächst seinen Allgemeinzustand, wiegt und entfloht ihn – eine heikle Sache, denn ein falsches Mittel kann potenziell tödlich für das Wildtier sein. Nach dem Entflohen erhält das Tier Elektrolyte und gegebenenfalls eine weitere Behandlung. Das Entwurmen sei sehr wichtig.

Was tut man zuerst?

Was also tun, wenn man einen Igel findet? Am besten erst einmal dafür sorgen, dass er sich nicht wieder zurückzieht, also am besten in einen hohen Karton setzen – Achtung: 30 Zentimeter kann der Igel mühelos überklettern – und sie anrufen, rät Igelexpertin Iris Müller. Ein Jungtier, das jetzt gefunden wird, sollte mindestens 400 bis 500 Gramm wiegen, um den Winter überleben zu können.

Einer ihrer bewegendsten Fälle war die trächtige Igel-Dame Tilda, die am Kreisverkehr in Fluorn zwischen die Räder eines Autos gekommen war. Tragisch, denn durch die Luftverwirbelung prallen die Tiere oft gegen den Unterboden des Autos und ziehen sich dabei ein Schädeltrauma oder eine Lungenembolie zu.

Trotz einer geringen Überlebenschance gab Müller für Tilda alles und päppelte sie mithilfe von Infusionen und anderen Maßnahmen wieder auf. "Ich tat alles, was man auch für die Rettung eines Menschen tun würde." Nach 13 Tagen brachte Tilda Junge auf die Welt, doch der schwere Unfall forderte seinen Tribut. Vier der acht Igeljungen waren schon tot oder starben kurz nach der Geburt.

Normalerweise sollten Igel wieder dort ausgewildert werden, wo man sie gefunden hat, sagt Iris Müller. Im Fall von Tilda und ihren Jungen entschied sich die 42-Jährige aber für Rötenberg und die Domäne Homburger Hof in Grosselfingen, wo die Gefahr durch Autos möglichst gering ist.

Pflegestellen als Ausweichmöglichkeit

Zurzeit hat Iris Müller eine Igeldame in Obhut, die im Oktober gerade einmal 130 Gramm gewogen hat, obwohl sie bereits mehr als 300 Gramm wiegen sollte. "Die wird nun hier überwintern", sagt Müller. Glücklicherweise könne sie auf ein paar Pflegestellen zurückgreifen, bei denen die Fundigel überwintern dürfen, so dass bei Iris Müller stets genug Platz für spontane Patienten ist. Kapazität hat sie in ihrer Igelstation theoretisch für bis zu 30 Schützlinge.

Wer den kleinen Wildtieren etwas Gutes tun wolle, der könne sich um einen igelfreundlichen Garten bemühen. Das bedeute, Laub möglichst liegen zu lassen und eine Stelle einzurichten, die "richtig schön unordentlich ist und nicht bewirtschaftet wird", wie Iris Müller sagt. Auch Wasserstellen seien wichtig, denn Igel fänden heutzutage nur noch schwer Wasser.

Als Futter eigne sich am besten hochwertiges Katzenfutter. Ansonsten esse der Igel gern Spinnen, Käfer und Aas. Seine Verdauung sei der einer Katze sehr ähnlich. Schnecken und Würmer nehme er nur in der Not – und die seien auch meist die Ursache für Parasiten. Um über das Wildtier zu informieren, gibt Iris Müller übrigens regelmäßig Igelunterricht an der Naturparkschule Dornhan.

Kontakt zur Igel-Mutti

Am besten kontaktiert werden kann Iris Müller per E-Mail an igel-mutti@gmx.de, Facebook oder Instagram. Wenn es ein Notfall sei, melde sie sich schnell, versichert Müller. Weitere Infos findet man auch auf ihrer Website.