Stabwechsel in Horb: Geriatrische Rehaklinik bekommt neuen Chefarzt

Nurzhan Turmanov wird zum 1. Januar neuer Chefarzt der Geriatrischen Rehaklinik in Horb. Er folgt auf Markus Klotz.
Die Klinik für Geriatrische Rehabilitation in Horb bekommt zum 1. Januar eine neue Leitung. Nurzhan Turmanov übernimmt die Position des Chefarztes und tritt damit die Nachfolge von Markus Klotz an, wie die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) gGmbH mitteilt. Klotz wende sich „nach acht Jahren engagierter und prägender Leitung der Geriatrischen Rehabilitation in Horb“ einem neuen beruflichen Wirkungsfeld zu, heißt es weiter.