Stabwechsel in Horb: Geriatrische Rehaklinik bekommt neuen Chefarzt

Nurzhan Turmanov wird zum 1. Januar neuer Chefarzt der Geriatrischen Rehaklinik in Horb. Er folgt auf Markus Klotz.

Die Klinik für Geriatrische Rehabilitation in Horb bekommt zum 1. Januar eine neue Leitung. Nurzhan Turmanov übernimmt die Position des Chefarztes und tritt damit die Nachfolge von Markus Klotz an, wie die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) gGmbH mitteilt. Klotz wende sich „nach acht Jahren engagierter und prägender Leitung der Geriatrischen Rehabilitation in Horb“ einem neuen beruflichen Wirkungsfeld zu, heißt es weiter.

„Dr. Markus Klotz hat die Geriatrische Reha in Horb über viele Jahre hinweg mit großer fachlicher Kompetenz, menschlicher Wärme und unermüdlichem Einsatz geprägt“, betont Geschäftsführerin Monique Bliesener. „Gerade in herausfordernden Zeiten war er ein verlässlicher Motor für Entwicklung und Stabilität. Für seine hervorragende Arbeit danken wir ihm von Herzen. Wir bedauern seinen Weggang sehr und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute.“

Gleichzeitig blicke die Geschäftsführung mit Zuversicht und Freude in die Zukunft. Dank des sehr guten Rufs der Klinik für Geriatrische Rehabilitation sei es gelungen, nahtlos einen hoch qualifizierten Nachfolger zu gewinnen.

Neuer Chefarzt bringt viel Erfahrung mit

„Es freut uns außerordentlich, dass wir mit Dr. Turmanov einen kompetenten, enthusiastischen und motivierenden Chefarzt für Horb gewinnen konnten“, so Bliesener. Turmanov ist Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Geriatrie und bringt viel Erfahrung mit. Der 53-Jährige war zuletzt Sektionsleiter der Geriatrie an der Filderklinik, zuvor Oberarzt der Geriatrie am KRH Klinikum Lehrte.

„Wir sind überzeugt, dass Dr. Turmanov gemeinsam mit dem bestehenden Team neue Impulse setzen wird“, erklärt die Geschäftsführerin.