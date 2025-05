In der Hauptversammlung des Skiclubs Burladingen wurden nicht nur Mitglieder für viele Jahre in den Reihen des Vereins geehrt, es gab auch einen Stabwechsel an der Spitze der Wintersportler.

„Der Skiclub Burladingen startete gut vorbereitet und optimistisch in die neue Saison“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Aber der Klimawandel macht wohl auch dem Traditionsverein zu schaffen.

Denn: „Leider fiel wieder zu wenig Schnee, um die geplanten Aktivitäten und Skikurse durchzuführen“. Der Lift war nur an zwei Wochenenden im Betrieb und dies wurde dann aber von den Burladinger Skifahrern gut angenommen. Zahlreiche Kinder nahmen am angebotenen Skikurs der DSV-Skischule teil.

In der Sommerzeit beteiligte sich der Skiclub erfolgreich an den Afterwork-Abenden, Stadtradeln, Spulenfest und Weihnachtsmarkt. Die Vorsitzende Gabi Leins bedankte sich bei allen Vorstandskollegen für die stets gute Unterstützung und beim immer zuverlässigen Liftpersonal. Zwischenzeitlich ist es so, dass über Nacht der Schnee kommt und am Nachmittag der Lift in Betrieb genommen werden muss.

Die DSV-Skischule ist weiterhin gut aufgestellt, und mit drei jungen Anwärtern für die Ausbildung zum Übungsleiter vollzieht sich auch ein Generationenwechsel. Die alljährlich angebotene Familienfreizeit, die dieses Jahr im Alpbachtal stattfand, wird immer gut angenommen, und die Plätze sind schnell ausgebucht. Es konnte allerdings nur eine Tagesausfahrt zusammen mit der Stadtkapelle durchgeführt werden, und die anderen Termine mussten mangels Beteiligung abgesagt werden.

Die Kasse wurde von Steffen Schuler und Paul Dorsch geprüft und der Kassiererin Gerlinde Müller eine gute Arbeit attestiert. Aus dem Vorstand sind Werner Oelkuch und Walter Glaser ausgeschieden. Walter Glaser wurde zusätzlich nach einer 50-jährigen Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Gabi Leins dankte ihm für seine jahrelange herausragende Arbeit als Skilehrer, Vorstandsmitglied, Schriftführer und Liftboy.

Seit vielen Dekaden dem Verein treu

Die anschließende Wahl ergab folgende Veränderung: Gabi Leins gibt nach 15 Jahren das Amt in jüngere Hände und bleibt dem Skiclub noch als Beisitzer erhalten. Nico Kiesler hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen und wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Die weiteren Posten bleiben wie bisher in den Händen von Karl-Heinz Cavada (stellvertretender Vorsitzender), Gerlinde Müller (Kassiererin), Jochen Lude (Schriftführer), Gerhard Türk (Skischulleiter). Als Beisitzer stehen Jessica Billmann, Gabi Leins, Torsten Genkinger, Aaron Pfister, Valentin Schoser und Marko Genkinger bereit.

Zum Abschluss wurden einige Mitglieder für viele Jahre in den Reihen des Vereins geehrt. Die goldene Ehrennadel für die 40 Jahre erhielt Ralf Görlitzer. Helene Barth, Luitgard Neher, Fritz Faigle, Robert Kretschmann und Bernhard Holzer wurden nach 50 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt.