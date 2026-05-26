Stabhochsprung: Anjuli Knäsche stellt neuen Platzrekord in Oberhaugstett auf

Das Oberhaugstetter Stabhochspringen findet wieder in Oberhaugstett statt – und das wirkt sich positiv auf die sportlichen Leistungen aus.
Bei seiner 33. Auflage ist das Oberhaugstetter Stabhochsprung Meeting wieder an seinen Ursprung bei der Festhalle in Oberhaugstett zurückgekehrt. Sportlich war der Umzug weg vom historischen Markplatz in Nebulach, auf dem das Springen im vergangeen Jahr im Rahmen der 750-Jahr-Feier, ein Gewinn. Gleich sieben Springer schafften die Quali für die Fünf-Meter-Marke.