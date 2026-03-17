Die Bagger sollen rollen und Deutschland modern werden. Das will die Regierung mit dem 500-Milliarden-Schuldenpaket erreichen. Doch nach Berechnungen von Forschern kann davon bisher keine Rede sein.
Berlin/Köln/München - Vor einem Jahr beschloss der Bundestag ein Schuldenpaket in Rekordausmaß: 500 Milliarden Euro sollten in Infrastruktur und Klimaschutz fließen. Zwölf Monate später ziehen Wissenschaftler eine ernüchternde Bilanz: Nur ein kleiner Teil des Sondervermögens Infrastruktur fließe bisher tatsächlich in die vorgesehenen Projekte. Mit dem Großteil stopfe die Regierung dagegen Haushaltslöcher. Das Finanzministerium will das nicht auf sich sitzen lassen.