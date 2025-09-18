Staatssekretär besucht Kita: So steht es um die Kinderbetreuung in Brigachtal

Staatssekretär Volker Schebesta besucht den Kindergarten Bondelbach in Brigachtal. Das großzügige Raumkonzept und die Verwendung von Holz beim Bau beeindruckten die Besucher.
Wenn man zum ersten Mal die Kindertagesstätte „Am Bondelbach“ besucht und sich von der engagierten Kitaleiterin Brigitte Willmann über die zwei Etagen führen lässt, kann man schon mal die karg bemessene eingeplante Zeit überschreiten. So erging es am vergangenen Freitag Staatssekretär Volker Schebesta, CDU, Bürgermeister Andreas Braun, CDU-Kandidat für den Landtag, und der Zweitkandidatin für die CDU, Stephanie Martin, Realschulleiterin in Bad Dürrheim, mit dabei Brigitte Willmann, sowie Bürgermeister Michael Schmitt und sein Hauptamtsleiter Martin Weißhaar. Ministerin Marion Gentges, musste ihre Teilnahme an dem Termin kurzfristig absagen.