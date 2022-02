1 Polizisten suchten am Montagabend das Gespräch mit jenen "Spaziergängern", die sich nicht an die Maskenpflicht hielten. Foto: Fritsch

Die montäglichen Corona-Spaziergänge in Nagold – sie sind vor allem auch ein permanentes Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Ordnungskräften und den Demonstranten um die Einhaltung von geltenden Regeln. Doch Polizei und Ordnungsamt schauen aber nicht mehr nur zu. In einem Fall ermittelte auch der Staatsschutz.















Nagold - Vor allem auch, seit die Stadt Nagold zum 24. Januar ihre Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht bei solchen unangemeldeten Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern verkündet hat. Auch bei der Maskenpflicht habe man sich anfangs seitens der Ordnungskräfte sehr zurückgehalten, die mit der Allgemeinverfügung angekündigten Maßnahmen "des unmittelbaren Zwangs" auch tatsächlich anzuwenden, so Klaus Armbruster, Leiter des Nagolder Polizeireviers und in dieser Funktion regelmäßig auch Einsatzleiter bei den Montags-Demonstrationen, in einem Nachgespräch zum jüngsten Corona-Spaziergang.