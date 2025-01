Staatskrise in Südkorea: Präsident Yoon erstmals bei Amtsenthebungsverfahren

Staatskrise in Südkorea

3 Es ist das erste Mal in der Geschichte Südkoreas, dass ein Präsident persönlich zu einem Amtsenthebungsverfahren erscheint. Foto: Kim Hong-Ji/Pool Reuters/AP/dpa

Südkoreas Präsident befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. In seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Beginn der Staatskrise ist Yoon nun im Verfassungsgericht erschienen.









Link kopiert



Seoul - Südkoreas suspendierter Präsident Yoon Suk Yeol ist erstmals zu seinem Amtsenthebungsverfahren im Verfassungsgericht erschienen. Bei der heutigen Anhörung wird erwartet, dass Yoon seine umstrittene Kriegsrechtsentscheidung begründet. Am 3. Dezember hatte der 64-Jährige kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und sein Land damit in eine tiefe Staatskrise gestürzt. Seither ist Yoon, der sich über Wochen in seinem präsidialen Wohnsitz verbarrikadiert hatte, nicht mehr öffentlich aufgetreten.