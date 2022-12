5 Mit vier Jahren zog Renate Blaser mit ihrer Familie auf den Waldhof. Ihr Vater Georg war von 1945 bis 1950 der Gutsverwalter. Foto: Decker

Renate Decker, geborene Blaser, lebte von 1945 bis 1950 auf dem Waldhof. Die Zeitzeugin sorgt sich wegen der KSK-Pläne um dieses Stück ihrer Vergangenheit.















Geislingen/Rosenfeld - Mitte November klingelt das Telefon bei Annemarie Schneider von der Bürgerinitiative Waldhof: Renate Decker aus Herrenberg erzählt, dass sie in der Zeitung gelesen habe, der Waldhof solle abgerissen und die Ackerflächen Absetzgelände für Fallschirmspringer werden.

"Das darf nicht sein!", ist sie empört. "Auf dem Waldhof habe ich die schönsten Jahre meines Lebens verbracht. Ich tue alles, damit der Waldhof nicht zerstört und Absetzgelände wird. Mir würde das Herz brechen."

Im Dienst des Barons von Stauffenberg

Zusammen mit Ingrid Helber besucht Annemarie Schneider die Zeitzeugin. Sie ist die 1941 geborene, älteste Tochter von Georg Blaser, der von 1945 bis 1950 die "Freiherrlich Schenk von Stauffenberg’sche Gutsverwaltung auf dem Waldhof" inne hatte. Alte Fotos, das Zeugnis eines Hausmädchens, altes Briefpapier, Chornoten und vieles mehr hat Decker herausgesucht und beginnt vom früheren Leben auf dem Waldhof zu erzählen.

Für ihre Zuhörerinnen wird Geschichte lebendig. Der Waldhof bleibt nicht länger ein leeres Gebäude, sondern füllt sich mit dem Leben und Erleben der Menschen, die dort zu Hause waren.

Blaser war Diplom-Landwirt, Offizier und konnte gut reiten. Vermutlich aus diesen Gründen wurde er vom Wilflinger Bruder des Geislinger Barons von Stauffenberg nach dem Krieg als Gutsverwalter auf dem Waldhof eingesetzt. Er und seine Frau lebten mit ihren drei Kindern und den weiblichen Angestellten in dem mit Holzschindeln verkleideten Gebäudeteil des Waldhofs.

Blauer Flachs wiegt sich im Sonnenschein

Der männliche Teil der Gefolgschaft, die auf den Feldern, in den Ställen und im Haus arbeitete, wohnte im Fachwerkteil. Mit dem Schlagen des Hammers auf die Pflugschar über dem Eingang rief der Vorarbeiter alle zusammen und verteilte die Arbeiten des Tages.

Auf den Feldern wiegte sich der blaue Flachs in der Sonne, es wuchsen Arzneipflanzen, Gerste, Weizen und Kartoffeln. Hinter dem Gutshaus wurde im Bauerngarten Gemüse angebaut. Samen wurden gezogen und verkauft, denn der Waldhof war anerkannte "Saatbauwirtschaft". Auf dem Hof lebten auch Kühe, Schweine und Geflügel.

In der großen Scheune wurde gedroschen. Nach der Getreideernte durften alle zum Ährenlesen kommen, denn es gab nicht genug zu essen.

Die Wolle der Schafe wurde mit Regenwasser gewaschen und auf Leintüchern getrocknet, bevor sie gekämmt und gesponnen wurde. Die Kinder mochten die Mützen und Pullover aus dieser Wolle nicht gern, weil sie kratzten.

Nach getaner Arbeit traf man sich abends auf der Bank vor dem Pferdestall. Es war harte Arbeit, denn nach dem Krieg wurde noch viel von Hand gemacht. Pferde oder Ochsen zogen Pflug und Egge, Getreide wurde mit der Sichel geschnitten und zu Garben gebunden.

Es gab kaum Abwechslung, denn zu Fuß nach Geislingen oder Erzingen war es zu weit. Lediglich die Tagelöhner gingen abends zurück zu ihren Familien.

Für Kinder war der Waldhof ein Spielparadies

Für die Kinder war der Waldhof ein Spielparadies. Renate Decker erzählt, wie sie sich mit einem dünnen, auf der Bühne gefundenen Vorhang in eine Braut verwandelte und sich im geschmückten Leiterwägele von ihren Brüdern über den Waldhof ziehen ließ.

Für die Zerstreuung der Erwachsenen sorgte Renates Mutter: Sie hatte Musik studiert, formte einen vierstimmigen Chor und gründete ein Instrumentaltrio. Musiziert wurde im Salon im ersten Obergeschoss des Gutshauses.

Vor der Küche im Erdgeschoss stand eine große Bank. Dort bekamen die Tagelöhner ihr Vesper. Belegte Brote und Tee wurden durch die Fenster nach draußen gereicht.

Das ganze Jahr über gab es Gelegenheiten zum Feiern. Die Küche wurde ausgeräumt und auf dem Terazzoboden getanzt, denn die Hausdame hatte Schallplatten besorgt. Zur Fasnet wurde Eierlikör hergestellt und im Stoffhaus Stängele in Tailfingen wurden Kostüme für den Fasnetsball ausgeliehen.

Besonders eindrucksvoll war die Sichelhenke, das Erntedankfest: Anstelle der Pflugschar wurde eine mit Getreide und Blumen geschmückte Sichel aufgehängt. In einer Polonaise ging es hinter der Mutter mit dem Akkordeon her mit Gesang über den ganzen Hof.

Papiersterne aus einem alten Rechenheft

Am Nikolaustag zog einer der Gefolgsleute den alten Schaffellmantel an, den der Vater aus dem Krieg mitgebracht hatte und spielte den Nikolaus. An Weihnachten sang der Chor in der großen Stube das Weihnachtsläuten nach alten Noten aus dem Sudetenland. Für den Christbaum wurden Papiersterne aus den Seiten eines alten Rechenheftes gefaltet, denn es gab nichts anderes. Gegessen wurde Gänsebraten vom eigenen Geflügelhof. Die Gefolgsleute schenkten auch den Kindern des Verwalters etwas, bauten für Renate beispielsweise eine Puppenstube.

Der Baron von Stauffenberg kam nur zum Reiten auf den Waldhof. Zum Rapport musste der Vater ins Jagdhaus in Geislingen, wo der Baron wohnte. Auch alle Nahrungsmittel mussten dort hingebracht werden.

In die Kirche und zum Friseur fuhr man nach Geislingen, in die Schule musste Renate Decker nach Erzingen gehen. Da der Weg zu Fuß zu weit war, musste sie in Erzingen bei Verwandten der Hausdame wohnen, später beim Schulleiter.

Ihr Vater konnte den Hof nicht kaufen

Ende 1950 verließ Familie Blaser den Waldhof. Baron Stauffenberg verpachtete den Waldhof neu und verlangte, dass der Pächter das gesamte Inventar kaufen müsse. Dies konnte Georg Blaser nicht finanzieren.

Für Renate Decker ist die Vorstellung, den Waldhof für einen Flughafen zu opfern, unfassbar: Der Waldhof ist Geschichte zum Anfassen, lebendige Natur und kein Museum. Würde er zum Absetzgelände, verlöre die Gegend einen Teil ihrer Geschichte. Dass würde Decker das Herz brechen, sagt sie.

Am Ende des Gesprächs äußert sie noch einen innigen Wunsch: "Ich möchte noch einmal durch dieses Gutshaus gehen dürfen und die Geschichte spüren."