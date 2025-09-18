Staatsbesuch in Großbritannien: König Charles III. erinnert Trump an Ukraine-Unterstützung

Der britische Monarch empfängt den US-Präsidenten mit einer pompösen Zeremonie auf Schloss Windsor. Nach vielen förmlichen Ritualen wird es am Ende des Tages doch noch politisch.
König Charles III. hat das Staatsbankett mit US-Präsident Donald Trump dazu genutzt, die gemeinsame Unterstützung der Ukraine gegen den Aggressor Russland hervorzuheben. Der britische Monarch erinnerte an den Kampf, den die USA und Großbritannien Seite an Seite in beiden Weltkriegen gegen die „Kräfte der Tyrannei“ geführt hätten - und fügte hinzu: „Heute, da die Tyrannei Europa erneut bedroht, sind wir und unsere Verbündeten vereint in der Unterstützung der Ukraine, um Aggression abzuwehren und Frieden zu sichern.“ Trump nickte ob dieser Worte.