Großaufgebot in Rottweil Frau überrascht Einbrecher in Wohnung - Täter auf der Flucht

Überfall am helllichten Tag, mitten in Rottweil: Ein unbekannter Einbrecher ist von einer Frau in deren Wohnung überrascht worden und im Anschluss geflüchtet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.