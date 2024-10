Staatsanwaltschaft Rottweil: Sondereinsatz – Zoll durchsucht Wohn- und Geschäftsräume im Baugewerbe

1 Dieser Porsche wurde beschlagnahmt. Foto: Zollamt Singen

Insgesamt 20 Durchsuchungsbeschlüsse im Baugewerbe vollstreckte der Zoll im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rottweil. Es wurde unter anderem ein Porsche im Wert von 100 000 Euro beschlagnahmt.









Im Rahmen des Sondereinsatzes „Daidalos“ ging es um den Verdacht des bandenmäßigen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie des bandenmäßigen Betrugs. Wie es in einer Mitteilung des Hauptzollamts Singen heißt, lagen die Schwerpunkte der umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen des Zolls und der Staatsanwaltschaft Rottweil im Baugewerbe mit Schwerpunkten in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. In Wohn- und Geschäftsräumen wurden Geldwerte in Höhe von rund 46 000 Euro sichergestellt, außerdem ein Porsche im Wert von 100 000 EURO sicher