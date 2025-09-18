Staatsanwaltschaft Rottweil: Ermittlungen gegen Jugendtrainer – bis zu 22 Kinder betroffen

1 Weil er Kinder übers Handy aufgefordert haben soll, ihm Nacktbilder zu schicken, ermittelt die Staatsanwaltschaft Rottweil gegen einen Jugendtrainer (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat Ein Jugendtrainer soll Kinder per Handy aufgefordert haben, ihm Nacktbilder zu schicken. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ermittelt nun wegen sexuellen Missbrauchs.







Weil er Kinder übers Handy aufgefordert haben soll, ihm Nacktbilder zu schicken, ermittelt die Staatsanwaltschaft Rottweil gegen einen Jugendtrainer eines Vereins aus dem Bezirk Nordschwarzwald. Man gehe nun von 20 bis 22 potenziellen minderjährigen Geschädigten aus, teilte der Pressesprecher der Anklagebehörde mit. Wie viele Kinder genau befragt wurden, konnte Markus Wagner nicht sagen. Es gebe umfangreiche Ermittlungen.