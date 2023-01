1 Ein Verdächtiger aus der Region soll Briefe mit ekelerregendem Inhalt an Tesla versandt haben. Foto: pix4U - stock.adobe.com

Der Verdächtige, der bundesweit tierische Organe an Niederlassungen und Mitarbeiter von Tesla verschickt haben soll, kommt aus der Region. Wir haben mit der Staatsanwaltschaft in Rottweil gesprochen.















Kreis Rottweil - Der Fall ist ungewöhnlich und komplex. Die Ermittlungen werden deshalb einige Zeit in Anspruch nehmen, kündigt Erster Staatsanwalt Frank Grundke im Gespräch mit unserer Redaktion an. Klar ist: Der bundesweit für Schlagzeilen sorgende Fall liegt deshalb bei der Staatsanwaltschaft Rottweil, weil der Verdächtige aus der Region kommt – also aus dem Bezirk der Staatsanwaltschaft mit den Kreisen Rottweil, Freudenstadt und Tuttlingen. "Das ist zumindest die Ausgangslage", so Grundke.