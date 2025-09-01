Staatsanwaltschaft prüft: Ex-Azubi erhebt schwere Vorwürfe gegen Ortenau-Klinikum

Rüdiger Heimpel beschuldigt seinen Ex-Arbeitgeber, die strafrechtliche Aufarbeitung eines tödlichen Vorfalls verhindert zu haben. Der Ortenauer Klinikverbund streitet das ab.
Ein Patient soll am frühen Morgen einen Herzstillstand erlitten haben, der über mehrere Stunden unentdeckt blieb. Die zuständige Pflegefachkraft habe den Patienten beim morgendlichen Durchgang nicht aufgesucht und seinen Zustand nicht überprüft – erst später am Vormittag sei aufgefallen, dass das Herz des Mannes aufgehört hatte zu schlagen. So schildert Rüdiger Heimpel einen Vorfall, der sich im Mai auf einer Station des Ortenau-Klinikums ereignet haben soll. Für den damaligen Pflegeschüler ergibt sich daraus der Verdacht der „fahrlässigen Tötung“.