Staatsanwaltschaft prüft: Ex-Azubi erhebt schwere Vorwürfe gegen Ortenau-Klinikum

Ein Patient soll am frühen Morgen einen Herzstillstand erlitten haben, der über mehrere Stunden unentdeckt blieb. Die zuständige Pflegefachkraft habe den Patienten beim morgendlichen Durchgang nicht aufgesucht und seinen Zustand nicht überprüft – erst später am Vormittag sei aufgefallen, dass das Herz des Mannes aufgehört hatte zu schlagen. So schildert Rüdiger Heimpel einen Vorfall, der sich im Mai auf einer Station des Ortenau-Klinikums ereignet haben soll. Für den damaligen Pflegeschüler ergibt sich daraus der Verdacht der „fahrlässigen Tötung“.

Zudem erhebt der 19-Jährige den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung. Denn zunächst sei nicht klar gewesen, wann der Herzstillstand beim Patienten eingetreten war. So seien Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet worden.

Während der Reanimation bat der Pflege-Azubi Heimpel laut eigener Aussage um eine Ablösung bei der Herz-Lungen-Massage. Das sei von einer examinierten Pflegefachkraft verweigert worden. Schlussendlich habe der Patient nicht überlebt. Die Entscheidung über das Einstellen von Wiederbelebungsmaßnahmen könne ausschließlich ein Oberarzt treffen, betont Heimpel auf Nachfrage.

Hinweisgeber sieht sich aufgrund des Vorfalls benachteiligt

Heimpel habe den Vorfall der Pflegedirektion gemeldet und darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliege. „Dennoch erfolgte weder eine transparente interne Aufarbeitung noch eine Meldung an die zuständige Staatsanwaltschaft. Auch eine Klärung mit den beteiligten Fachkräften blieb aus“, kritisiert er nun.

Stattdessen, so Heimpel, habe sich die Pflegedirektion bemüht, „den Vorfall und seine Konsequenzen unter den Tisch zu kehren“. Kurze Zeit später sei er „ohne nachvollziehbare und transparente Begründung aus dem Ausbildungsverhältnis entlassen worden“, kritisiert Heimpel. Als Grund sei ihm lediglich „eine Störung des Betriebsfriedens“ genannt worden. Er unterstellt dem Klinikum nun, die Aufarbeitung des Vorfalls vereitelt zu haben und ihn als Reaktion auf seine Kritik gekündigt zu haben.

Klinikum weist Vorwürfe „entschieden zurück“

„Die Ausführungen von Herrn Heimpel sind unbegründet. Wir weisen die Behauptungen der Vertuschung entschieden zurück“, erklärt Christian Eggersglüß, Sprecher des Ortenau-Klinikums, mit den Vorwürfen konfrontiert.

Das Klinikum verfüge über verschiedene Instrumente zum Qualitäts- und Risikomanagement und wende diese auch an. So gebe es etwa die Stabsstelle Compliance, über die sich interne und externe Hinweisgeber anonym oder auch mit Klarnamen zu kritischen Vorfällen melden könnten. Auch über ein Intranet sowie die Internetseite des Klinikums seien entsprechende Meldungen möglich, über die jeweils der Vorstand informiert und die umfassend aufgeklärt werden. Doch: „Entsprechende Hinweise gab es zu dem von Herrn Heimpel geschilderten Sachverhalt bisher nicht“, betont Eggersglüß.

Auch im internen System des Klinikums zur Meldung von Beinahefehlern (CIRS) sowie Werkzeugen zu Meldung von kritischen Ereignissen im Risikomanagement habe es bisher keine entsprechenden Meldungen gegeben. „Wir werden dem vermeintlichen Sachverhalt nachgehen“, verspricht Eggersglüß jedoch. Die Probezeit-Kündigung gegenüber Heimpel sei aus arbeitsrechtlichen Gründen erfolgt, die in keinem Zusammenhang mit den Vorwürfen stünden.

Staatsanwaltschaft hat „Prüffall“ eingeleitet

Heimpel betont wiederum, dass er als Auszubildender weder über die zuständigen Meldestellen informiert noch in die Nutzung des CIRS-Systems eingeführt worden sei. „Die Meldung wurde deshalb über die Pflegedienstleitung an die Pflegedirektion weitergegeben“, erklärt Heimpel.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg bestätigt unserer Redaktion, den Fall auf den Anfangsverdacht einer Straftat zu prüfen. Hintergrund sei das Legalitätsprinzip. Danach ist die Staatsanwaltschaft zu einer solchen Prüfung bei allen ihr zur Anzeige beziehungsweise Kenntnis gebrachten Sachverhalten verpflichtet. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Hinweisgeber ist kein Unbekannter

Rüdiger Heimpel war bis März Co-Vorsitzender der Offenburger Grünen. Er gab im Frühjahr mittels Pressemitteilung seinen „sofortigen Austritt aus der Partei“ bekannt. Als Gründe nannte er „innerorganisatorische Missstände, strukturelle Probleme und eine zunehmende inhaltliche Entfremdung“. Einer parteiinterne Aussprache – laut einer weiteren Mitteilung ohne Anhörung seiner Person – versuchte er durch eine einstweilige Verfügung zu begegnen. Gegen den Grünen-Kreisvorsitzenden Domenic Preukschas erwirkte Heimpel im Mai zudem eine richterliche Entscheidung in einem „urheberrechtlichen Eilverfahren“. Dabei ging es um ein Foto, dass Heimpel geschossen und von den Grünen auch nach dessen Austritt aus der Partei weiterverwendet wurde. In einer weiteren Mitteilung im Juni kritisierte Heimpel eine vermeintliche Urheberrechtsverletzung durch die Offenburger Grünen-Bundestagskandidatin Ann-Margret Amui-Vedel. Sie soll zwei seiner Fotos ohne seine Zustimmung genutzt haben. Ende Juli übte Heimpel schließlich erstmals öffentlich Kritik am Ortenau-Klinikum. In einer Mitteilung an die Presse kritisierte der Pflege-Azubi eine vermeintlich verspätete Auszahlung rückwirkender tariflicher Lohnerhöhungen an die Mitarbeiter des Klinikverbunds.