Staatsanwaltschaft Hechingen: Ronny Stengel wechselt zur Generalstaatsanwaltschaft

1 Ronny Stengels Büro im neuen Gebäude der Staatsanwaltschaft Hechingen wird ab dem 1. Oktober zeitweise verwaist sein. Foto: Kauffmann

Ronny Stengel, der seit dem 1. Januar 2021 bei der Staatsanwaltschaft Hechingen tätig ist, wechselt die Stelle. Ab dem 1. Oktober 2024 beginnt für ihn ein neuer beruflicher Lebensabschnitt.









Link kopiert



Ronny Stengel wechselt zur Generalstaatsanwaltschaft nach Stuttgart. Das kündigt der aktuelle Pressesprecher und Erste Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Hechingen in einer Pressemitteilung an. Demnach tritt er die neue Stelle zum 1. Oktober an. Stengel hatte sich zuvor auf die Stelle des Oberstaatsanwalts bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart beworben: Dies stellt eine Beförderung dar.