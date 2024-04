1 Das neue Domizil der Hechinger Staatsanwaltschaft in der Fürstin-Eugenie-Straße. (Archivfoto) Foto: Julia Maria Meene

Die Staatsanwaltschaft Hechingen ist nun in die Fürstin-Eugenie-Straße umgezogen. Auch wenn sich der Einzug um ein Jahr verzögert hat, ist Pressesprecher Ronny Stengel zufrieden: „Das Gebäude ist eine Wertschätzung für die Staatsanwaltschaft.“









Link kopiert



Die Staatsanwaltschaft Hechingen ist seit vergangener Woche in ihre neuen Räumlichkeiten in die Fürstin-Eugenie-Straße am ehemaligen Vermessungsamt umgezogen. Pressesprecher Ronny Stengel bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Gebäude. Es gefällt uns sehr. Das Gebäude ist eine Wertschätzung für die Staatsanwaltschaft.“