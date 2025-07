Mit Empfang seiner Ernennungsurkunde zum leitenden Oberstaatsanwalt tritt Alexander Hauser an die Spitze der Staatsanwaltschaft Hechingen – und bringt einige Expertise mit.

Der neue Leiter der Staatsanwaltschaft Hechingen heißt Alexander Hauser, teilt die Pressestelle des Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg mit. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges MdL die Ernennungsurkunde zum leitenden Oberstaatsanwalt.

Sie wünschte Hauser, dem im Justizministerium zuvor die Leitung des Referats für strafrechtlichen Opferschutz sowie der Geschäftsstelle des Opferbeauftragten der Landesregierung oblag, viel Glück und Erfolg für die neue Herausforderung.„Er ist ein hervorragender Jurist mit einer beachtlichen Verwendungsbreite“, sagte Gentges.

Gentges: Hauser verfügt über„eine besondere Expertise in der Justizverwaltung“

Und weiter: „Neben vielfältigen richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Erfahrungen verfügt er über besondere Expertise in der Justizverwaltung. Ich bin deshalb überzeugt, dass er die Staatsanwaltschaft mithilfe seiner ausgeprägten Integrations- und Motivationskraft sowie Überzeugungsfähigkeit bestens leiten wird.“

Alexander Hauser ist im Januar 2001 bei der Staatsanwaltschaft Tübingen in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg eingetreten, heißt es weiter.

Ab Februar 2002befasste er sich im Staatsministerium vor allem mit der Koordination des Dienstverkehrs zwischen der Landesregierung und dem Landtag sowie mit Grundsatzfragen der Landespolitik und wurde zum Referatsleiter ernannt.

Zuletzt war Hauser bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart tätig

2004 kehrte Hauser als Mitglied einer Zivilkammer für Versicherungsvertrags- und Steuerberatersachen am Landgericht Tübingen zurück in den Justizdienst. Zeitweise war er mit der Hälfte seiner Arbeitskraft als Strafrichter und Vorsitzender des Schöffengerichts an das Amtsgericht Calw abgeordnet.

Im Dezember 2005 wechselte Alexander Hauser zur Staatsanwaltschaft Tübingen. Auf eine erfolgreiche Erprobungsabordnung bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart wurde er bei der Staatsanwaltschaft Tübingen im Jahr 2011 zum ersten Staatsanwalt ernannt.

Drei Jahre später kehrte er zur Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart zurück und wurde im Januar 2015 zum Oberstaatsanwalt ernannt. Seit September 2020 leitete er das Referat III 5 und die Geschäftsstelle des Opferbeauftragten der Landesregierung im Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg.